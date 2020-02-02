طرق طبيعية فعالة للتخلص من آلام الأسنان
يعتبر ألم الأسنان من أكثر المشاكل المزعجة لمختلف الفئات العمرية خاصةً إذا تسببت في عدم القدرة على تناول الطعام أو حتى النوم .
ويؤكد الباحثون أن هناط طرق طبيعة للتغلب على مشاكل اللثة والأسنان لحين زيارة الطبيب ، ويمكن استمرارها مع العلاج الطبي وهي كالتالي :
1- غرغرة الفم بالمياه الدافئة ، إذ تساعد على لتخلص من البكتيريا والإلتهاب والتورم ،وذلك 3 مرات باليوم .
2- تناول القرنفل ، فهو يخفف الآلام ويطرد الجراثيم ، ويمكن تدليك اللثة بزيت القرنفل .
3- البصل ، فهو مضاد قوي للإلتهاب ، وذلك بالغرغرة بعصير البصل .
4- خل التفاح ، عن طريق تدليك اللثة والأسنان به .
5- أوراق الجوافة ، حيث تسكن الآلام ، وذلك بغليها ومضمضة الفم بها .
6- زيت السمسم ، فجانب التخلص من الألم يعمل على تفتيح الأسنان والتخلص من الإصفرار.
اترك تعليقاً