طرق طبيعية فعالة للتخلص من آلام الأسنان

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتبر ألم الأسنان من أكثر المشاكل المزعجة لمختلف الفئات العمرية خاصةً إذا تسببت في عدم القدرة على تناول الطعام أو حتى النوم .

ويؤكد الباحثون أن هناط طرق طبيعة للتغلب على مشاكل اللثة والأسنان لحين زيارة الطبيب ، ويمكن استمرارها مع العلاج الطبي وهي كالتالي :

1- غرغرة الفم بالمياه الدافئة ، إذ تساعد على لتخلص من البكتيريا والإلتهاب والتورم ،وذلك 3 مرات باليوم .

2- تناول القرنفل ، فهو يخفف الآلام ويطرد الجراثيم ، ويمكن تدليك اللثة بزيت القرنفل .

3- البصل ، فهو مضاد قوي للإلتهاب ، وذلك بالغرغرة بعصير البصل .

4- خل التفاح ، عن طريق تدليك اللثة والأسنان به .

5- أوراق الجوافة ، حيث تسكن الآلام ، وذلك بغليها ومضمضة الفم بها .

6- زيت السمسم ، فجانب التخلص من الألم يعمل على تفتيح الأسنان والتخلص من الإصفرار.