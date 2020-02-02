بلدية خميس مشيط تضبط 44 منشأة مخالفة

أبها(صدى):

ضبطت الرقابة المسائية ببلدية خميس مشيط خلال جولاتها الأسبوع الماضي, 44 منشأة صحية ومهنية مخالفة تم إغلاق 18 منشأة منها وأنذرت بقية المنشآت .

وأوضح المتحدث الإعلامي للبلدية بدر القرني أن المخالفات المضبوطة تمثلت في عدم وجود رخص بلدية وشهادات صحية, إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة وسوء نقل وتخزين المواد الغذائية، مشيرًا إلى أنه تم كذلك ضبط ومصادرة محتويات 45 بسطة وعربة عشوائية مخالفة ومصادرة 1300 كجم من الخضروات والفواكه ،كما تم مصادرة وإتلاف 730 كجم من اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر, بالإضافة إلى مصادرة أكثر من 1000 قطعة لإكسسوارات الجوالات رديئة الصنع ومجهولة المصدر، مبينًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفين .