الخطوات الجديدة في محاكمة ترامب

واشنطن(صدى):

ينهي مجلس الشيوخ الأمريكي، محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار مساءلته هذا الأسبوع؛ حيث بعد التصويت الذي جرى في مجلس الشيوخ الجمعة، ورفض خلاله السيناتورات بأغلبية ضئيلة استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في المحاكمة، فإن المجلس سيلتئم مجددا الاثنين للاستماع على مدى يومين إلى المرافعات الختامية.

ومن المقرر أنه لن تعقد أي جلسات في مجلس الشيوخ يومي السبت والأحد؛ بينما يوم الاثنين الثالث من فبراير، سيتم استئناف المحاكمة في مجلس الشيوخ، برئاسة القاضي جون روبرتس، رئيس المحكمة العليا في البلاد؛ حيث ستشهد الجلسة أربع ساعات من المرافعات الختامية.

وعقب ذلك، سيتم رفع جلسة المحاكمة ثم يعقد مجلس الشيوخ جلسة عادية لسماع كلمات من أعضاء في مجلس الشيوخ عن رأيهم في إدانة أو تبرئة ترامب دون حضور القاضي روبرتس، وتتواصل كلمات أعضاء مجلس الشيوخ في الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يلقي ترامب خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام الكونغرس؛ فيما سيتم استئناف المحاكمة في الأربعاء، ومن المتوقع أن يجري التصويت النهائي الذي سيقرر التبرئة أو الإدانة.