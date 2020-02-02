أمانة الشرقية: إصلاح أكثر من ١٨ ألف متر مربع من حفر الشوارع

سعيد العجل(صدى):

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز إنجازاتها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، خلال شهر يناير من هذا العام ٢٠٢٠ والتي تهدف لإزالة الملوثات البصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي، أن الفرق الميدانية التابعة للأمانة ووحدة تحسين المشهد الحضري تواصل حملاتها الخاصة بإزالة مظاهر التلوث البصري، من خلال العديد من الأعمال التي قاموا بها خلال الشهر الماضي في حاضرة الدمام، والتي أبرزها إصلاح أكثر من ١٨ ألف متر مربع من حفر الشوارع، و تنسيق وزراعة أكثر من ٦٦1 ألف شجرة ووردة، إضافة الى إزالة 966 حوش واستراحة ومخيم عشوائي، و إصلاح 238 لوحة إرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني، وكذلك إصلاح 21192 ألف متر طولي من تآكل الأرصفة المتهالكة، و إزالة 1810لوحة دعائية مخالفة.

ولفت الى أنه من ضمن الجهود معالجة 120 من واجهات المباني والمحلات، و إزالة 241مظلة وهنجر داخل الأحياء، و إزالة 2458 مترا من الكتابات المشوهة للمظهر العام، و معالجة وضع 526 من الباعة الجائلين، و إزالة 188272 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، و إصلاح 3829 عمود إنارة متهالك، و معالجة واستبدال 5244 حاوية نظافة داخل الأحياء، إضافة الى إصلاح وتأهيل 481016 ألف متر مربع من الحدائق وملاعب الأطفال، و إزالة 1939 سيارة تالفة ومهملة.

وقال الصفيان أن ذلك يأتي امتداداً لحملات الأمانة الشاملة لمعالجة التشوه البصري و تحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى التنسيق بين الإدارات بالأمانة لتحسين المشهد البصري، مشيرا الى أن الحملات تأتي ضمن جهود أمانة المنطقة الشرقية نحو تحقيق الإصحاح البيئي وتعزيز عناصر التنظيم والتجميل بالمدينة، وإزالة مظاهر التشوه البصري، والقضاء على مسبباته، وذلك لتعزيز السلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بجميع اشكاله .

ودعا الصفيان المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع أمانة المنطقة الشرقية لتحقيق أهداف المبادرة، بوضع النفايات ومخلفات المباني وكافة مسببات التشوه البصري في الأماكن المخصصة لها، كما دعا الى الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، من خلال قنوات التواصل التابعة للأمانة أو عبر مركز 940.