عادل الكلباني: تحريم بعض العلماء للشيء لا يقتضي التقريع والتوبيخ لفاعله

علي القحطاني(صدى):

أكد الشيخ عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، اليوم الأحد، أن تحريم بعض العلماء لشيء ما لا يقتضي التقريع والتوبيخ لفاعله؛ لأنه لا يعد من المحرمات القطعية.

وقال الشيخ ” الكلباني ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏متى قيل عن شيء ” حرمه بعض العلماء ” فلا يعد من المحرمات القطعية ” .

وأوضح الشيخ عادل الكلباني، أن: ” فهو إما مباح على رأي علماء آخرين، أو من المتشابهات إن لم تمل النفس إلى أحد القولين، فتركه أولى، وفعله لا يقتضي التقريع والتوبيخ لأنه مباح في نظر فاعله ” .