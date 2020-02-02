عادل الكلباني: تحريم بعض العلماء للشيء لا يقتضي التقريع والتوبيخ لفاعله
أكد الشيخ عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، اليوم الأحد، أن تحريم بعض العلماء لشيء ما لا يقتضي التقريع والتوبيخ لفاعله؛ لأنه لا يعد من المحرمات القطعية.
وقال الشيخ ” الكلباني ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” متى قيل عن شيء ” حرمه بعض العلماء ” فلا يعد من المحرمات القطعية ” .
وأوضح الشيخ عادل الكلباني، أن: ” فهو إما مباح على رأي علماء آخرين، أو من المتشابهات إن لم تمل النفس إلى أحد القولين، فتركه أولى، وفعله لا يقتضي التقريع والتوبيخ لأنه مباح في نظر فاعله ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33224 ] نشر منذ 21 دقيقة
اتصور ان الكلباني يقصد الدخان مثلا
لان البعض تجده ينفر من شارب الدخان او قد يقرع شاربه وهذا لا يجوز