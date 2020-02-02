450 طلب بالإفراج عن سجناء الحبس التنفيذي في 5 أيام بعد التعديلات الجديدة
كشفت مصادر عدلية عن تلقي محاكم التنفيذ أكثر من 450 طلب إلكتروني للمطالبة بإلغاء قرارات قبض ، أو إطلاق سراح من تعدى عمرهم 60 عام أو في مبالغ أقل من مليون ريال ، وذلك خلال الأيام القليلة بعد تعديلات لائحة التنفيذ والتي أقرت إلغاء إيقاف الخدمات .
وأكد المصادر أن التعديلات الجديدة في نظام التنفيذ لن تتعارض مع حفظ حقوق وأن حقوق طالبي التنفيذ لن تضيع بإسقاط عقوبة إيقاف الخدمات وتقنين البس .
كما أكدت أن كل من يثبت تهربه أو نقل أمواله أومماطلته أو غيرها من الحيل ستتم معاقبته بالسجن مدة تصل إلا 7 سنوات .
وأشارت أن نظام التنفيذ يتضمن المادة 46 التي تمنع المدين من السفر وإيقاف صكوك توكيل وتطبق حال المماطلة وعدم الإلتزام بالتنفيذ .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33224 ] نشر منذ 19 دقيقة
اوكي