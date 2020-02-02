بالفيديو.. بكاء أب يشاهد طفله المصاب بـ «كورونا» من خلف الزجاج

بكين(صدى):

كشف مقطع ‏فيديو، عن لحظات مؤثرة لطفل مصاب بفيروس كورونا الجديد يلعب في غرفة معزولة.

وأظهر الفيديو، الطفل الصغير وهو يلعب منعزلًا وحيدًا فيما يشاهده والده الذي لم يتمالك دموعه من خلف الزجاج.

وكانت السلطات الصينية، قد كشفت اليوم الأحد، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 304 بعدما توفي خلال الساعات الـ24 الماضية، 45 شخصا إضافيا، جميعهم في مقاطعة هوبي.