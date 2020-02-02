أسباب إصابة الشباب بالذبحة الصدرية

أميرة خالد(صدى):

توجد عدة أسباب لإصابة الشباب بالذبحة الصدرية، والتي من أهمها التدخين بكافة أنواعه لأنه يتسبب في تقلص الأوعية الدموية الطرفية، فضلًا عن الضغط العصبي والتوتر الذي يتسبب في ضيق الشرايين وضعف مرونتها.

وتحتوي الوجبات الجاهزة وسريعة التحضير، على نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة، والمواد الحافظة، وهو ما يتسبب في التعرض لارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، فيهدد بضيق الشريان التاجي، وتعرضها للتصلب، فيما يعد إهمال ممارسة التمرينات الرياضية حتى البسيطة منها من أهم الأسباب.

ويتعرض بعض الشباب للإصابة بمرض السكري من النوع الأول، ومع إهمال علاجه وارتفاعه لفترات طويلة دون علاج يحدث التهاب وخشونة في الشرايين فتتسبب في فقدان مرونتها ما يؤدي لتصلب الشرايين، كما أن من أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية الضغط المرتفع.