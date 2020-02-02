  • الأحد 2

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. أسطورة كرة السلة الراحل «يحضر» في مباراة كل النجوم

أسطورة كرة السلة الراحل «يحضر» في مباراة كل النجوم

أسطورة كرة السلة الراحل «يحضر» في مباراة كل النجوم
طلال الغامدي(صدى):

قررت رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين تطوير قواعد مباراة كل النجوم 2020 ، وذلك لتكريم الراحل كوبي براينت الذي لقى مصرعه في حادث تحطم مروحيته الخاصة الأسبوع الماضي .

وسيتم تقسيم المبارة بحيث يكون كل ربع وكأنه مباراه منفصلة ، مع إعلان نتيجة كل ربع من أول ثلاث أرباع على حده .

وفي الربع الأخير، سيكون اللعب بدون توقيت بدون توقيت وسيلعب الرقم 24 الذي كان يرتديه كوبي براينت بالنهاية وكأنه حاضراً بينهم ، وسيتحدد الفائز بالوصول إلى عدد معين من النقاط بعد جمع نتائج أول 3 أرباع وإضافة 24 نقطة.

وأكدت الرابطة أن لديها خطط أخرى لتكريم اللاعب الأسطورة في المباريات القادمة .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *