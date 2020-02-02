أسطورة كرة السلة الراحل «يحضر» في مباراة كل النجوم

طلال الغامدي(صدى):

قررت رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين تطوير قواعد مباراة كل النجوم 2020 ، وذلك لتكريم الراحل كوبي براينت الذي لقى مصرعه في حادث تحطم مروحيته الخاصة الأسبوع الماضي .

وسيتم تقسيم المبارة بحيث يكون كل ربع وكأنه مباراه منفصلة ، مع إعلان نتيجة كل ربع من أول ثلاث أرباع على حده .

وفي الربع الأخير، سيكون اللعب بدون توقيت بدون توقيت وسيلعب الرقم 24 الذي كان يرتديه كوبي براينت بالنهاية وكأنه حاضراً بينهم ، وسيتحدد الفائز بالوصول إلى عدد معين من النقاط بعد جمع نتائج أول 3 أرباع وإضافة 24 نقطة.

وأكدت الرابطة أن لديها خطط أخرى لتكريم اللاعب الأسطورة في المباريات القادمة .