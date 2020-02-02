إطلاق «منصة مسار» لتعزيز التحول الرقمي

سعيد العجل(صدى):

تدشن وزارة الخدمة المدنية، اليوم الأحد، ” منصة مسار ” الرقمية التي تضم حزمة من الخدمات الإلكترونية المعنية بمسيرة الموظف الحكومي بدايةً من التعيين وحتى نهاية خدمته.

وتتوافق ” منصة مسار ” الرقمية مع رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز التحول الرقمي عبر المنظومة الوطنية الإلكترونية للخدمة المدنية المندرجة تحت البعد الخامس في برنامج التحول الوطني لتحسين إنتاجية الموظف الحكومي.

ويطلق المنصة، وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، في حفل رسمي بهدف تحقيق الشفافية وحوكمة الإجراءات، تحت بوابة رقمية موحدة، ومتوافقةً مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأطرها التنظيمية.