يوفنتوس يخطط لخطف فان دايك في صفقة تاريخية
كشفت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يخطط لتقديم عرض خيالي لليفربول من أجل خطف النجم الهولندي فيرجيل فان دايك في صفقة تارييخية .
وأكدت أن اليوفي وضع ميزانية للتعاقد مع فان ديك 150 مليون جنيه استرليني ، أي ضعف المقابل الذي انتقل به من ساوثهامبتون إلى الريدز منذ عامين .
ويخطط اليفنتوس لتقديم عرضه المغري قبل نهاية الموسم الجاري ، خاصة ً وأن فان ديك أبدى استعداده للرحيل عن ليفربول .
الجدير بالذكر أن فان دايك توج بالعيد من ألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع ليفربول في 2019 .
اترك تعليقاً