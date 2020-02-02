يوفنتوس يخطط لخطف فان دايك في صفقة تاريخية

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يخطط لتقديم عرض خيالي لليفربول من أجل خطف النجم الهولندي فيرجيل فان دايك في صفقة تارييخية .

وأكدت أن اليوفي وضع ميزانية للتعاقد مع فان ديك 150 مليون جنيه استرليني ، أي ضعف المقابل الذي انتقل به من ساوثهامبتون إلى الريدز منذ عامين .

ويخطط اليفنتوس لتقديم عرضه المغري قبل نهاية الموسم الجاري ، خاصة ً وأن فان ديك أبدى استعداده للرحيل عن ليفربول .

الجدير بالذكر أن فان دايك توج بالعيد من ألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع ليفربول في 2019 .