نانسي عجرم في قفص الإتهام

بيروت(صدى):

وجه الفنان والعازف العراقي روني داود اتهامات خطيرة للمطربة اللبنانية نانسي عجرم بسرقة أغنيته “قلبي قلبي” ، وطرحها في أغنيتها الجديدة بعنوان “قلبي يا قلبي ” .

وقال “رواني ” : كلمات أغنية نانسي عجرم الجديدة “منحوتة نحت” من أغنيتي “قلبي يا قلبي” بنفس العنوان والفكرة، نفس الكلمات المستخدمة، القلب، العين، السهر، الليالي، الخ، وبعدها دققت أكثر واكتشفت ثلاتة مقاطع منحوتة نحت .

وأضاف : كنت فاكر أنه تشابه عناوين ، ولكن عندما دققت في طريقة صياغة الأغنية لاحظت أنها متشابهة، واللحن بعض الشئ متشابه في بعض المقاطع ، والكلمات .

وقال أن عتابه الأول على الشاعر نبيل خوري ، مطالباً جيجي لامارا مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم، باتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا النحت من قبل الشاعر .