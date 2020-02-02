بالفيديو.. لحظة دهس امرأة أثناء عبورها للطريق في ينبع
كشف مقطع فيديو، عن مشاهد مروعة أثناء قيام سيارة بدهس امرأة كانت تعبر الطريق في محافظة ينبع بالمدينة المنورة.
وأظهر الفيديو، لحظة دهس السيدة أثناء عبورها للطريق برفقة أخرى لتحملها السيارة عدة أمتار حتى تتوقف؛ فيما أخذت المصاحبة لها تجري خلف السيارة؛ بينما نجت السيدة بأعجوبة بإصابات متوسطة.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7028 ] نشر منذ 56 دقيقة
الحمد لله ان ربنا سلمها
بعيـــد الهقـــاوي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 42 دقيقة
سبحان الله الحمد لله ع السلامه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33224 ] نشر منذ 33 دقيقة
يا ساتر استر
ان شاء الله تكون سليمه
faeiz[ عدد التعليقات: 1551 ] نشر منذ 20 دقيقة
الحمدلله طالما طيبه ان شاء الله