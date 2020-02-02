بالفيديو.. لحظة دهس امرأة أثناء عبورها للطريق في ينبع

نايف السالم(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن مشاهد مروعة أثناء قيام سيارة بدهس امرأة كانت تعبر الطريق في ‎محافظة ينبع بالمدينة المنورة.

وأظهر الفيديو، لحظة دهس السيدة أثناء عبورها للطريق برفقة أخرى لتحملها السيارة عدة أمتار حتى تتوقف؛ فيما أخذت المصاحبة لها تجري خلف السيارة؛ بينما نجت السيدة بأعجوبة بإصابات متوسطة.