«هدف» يوضح 4 خطوات للمنشآت للإعلان عن وظائف التشغيل والصيانة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم الأحد، عن 4 خطوات ميسرة، يُمكن لمنشآت القطاع الخاص، الإعلان عن الوظائف الشاغرة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، على صفحة البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

وأوضح الصندوق، أن الخطوة الأولى تتمثل في الدخول إلى حساب المنشأة في بوابة ” طاقات ” عبر الرابط: من هنــــــا ؛ ثم اختيار ” إنشاء إعلان وظيفي جديد ” ، وبعد ذلك اختيار ” توطين عقود التشغيل والصيانة ” .

وبعد ذلك، يتم تعبئة تفاصيل الإعلان الوظيفي والضغط على ” إرسال ” ، ليتم بعدها نشر الإعلان الوظيفي في البوابة، واستعراضه والتقديم عليه من قبل الباحثين والباحثات عن عمل.

ويساعد ” هدف ” بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تغطية التكلفة المالية لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، للعمل في قطاع التشغيل والصيانة، وتلبية حاجة المنشآت العاملة فيه.