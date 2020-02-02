بالفيديو.. «العيسى» : موقفنا من زيارة مواقع الإبادة الجماعية لليهود واضح

علي القحطاني(صدى):

كشف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد العيسى، اليوم الأحد، عن تصريحاته حول الزيارة التي قام بها وفد من الرابطة لمواقع الإبادة التي تعرّض لها المسلمون واليهود في البوسنة والهرسك وبولندا.

وأوضح الشيخ محمد العيسى في تقرير مصور مع برنامج ” mbc في أسبوع ” على قناة ” mbc “، أن الوفد الإسلامي سبق وأن جدول زيارة لموقع الإبادة الجماعية في سربرنتسا في البوسنة والهرسك، وكذلك زيارة مخيمات الروهينجا وقام بواجبه نحو أولوياته.

وأكد ” العيسى ” : ” موقفنا هو ما عبّرنا عنه بهذه الزيارة التي تدعم القول بالفعل وترسل رسالة واضحة قرأ أبعادها كل حكيم “، لافتًا إلى أن العواطف المجردة أحياناً تسيء، وأما المغالطات التي تحمل أجندات خاصة فلا يمكن التوقف عندها خاصةً أنها متوقعة ومكشوفة.