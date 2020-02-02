أنور قرقاش: تركيا تتدخل في الشأن العربي وتعيد إنتاج أوهام استعمارية

أبوظبي(صدى):

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، أن تركيا تتدخل في الشأن العربي وتعيد إنتاج أوهام استعمارية ولى زمنها، كما أن سياستها المتدنية تجاه الخليج العربي ” مؤسفة “.

وقال أنور قرقاش، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏اللغة السياسية المتدنية للمسؤولين الأتراك والتي أصبحت سمة من سمات خطابهم تجاه دول الخليج العربي وقادته مؤسفة ” .

وفي السياق نفسه، أضاف ” قرقاش ” : ” مفردات تسعى للتغطية على واقع لا يمكن تغطيته ألا وهو أن أنقرة هي التي تتدخل في الشأن العربي وتعيد إنتاج أوهام إستعمارية ولى زمنها ” .

وتجدر الإشارة إلى أن ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعاد تدوين تغريدة لصحيفة تركية، تهجمت على ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، قبل أيام وألقت عليه التهم الكاذبة.