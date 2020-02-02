اندلاع خلافات بين روحاني وظريف

طهران(صدى):

بدأت مجريات الأمور في إيران تتغير لينقلب السحر على الساحر وتندلع الأزمات والخلافات الداخلية في طهران التي تعيش أزمة طاحنة وغضب شعبي بسبب ممارسات الحكومة والنظام غير الأخلاقية وتدني الأوضاع.

وفي السياق نفسه، كشف قائد في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن وجود خلافات بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأكد ‏القائد في الحرس الثوري الإيراني، إن وزير الخارجية سئم من الرئيس روحاني؛ بينما لم يكشف عن مزيد من التفاصيل حول الخلاف.