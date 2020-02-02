«التعليم» : التقرير الطبي شرط عودة الطالب المشتبه بإصابته بكورونا للمدرسة

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة التعليم تطبيق كامل الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة بكافة المديرايات والمراكز والفرق الطبية المتخصصة .

ووضعت الوزارة إجراءات هامة يتم العمل بها في حالة ظهور أي حالة مرضية تندرج في 5 حالات أمراض تنفسية ومنها ” كورونا ” ، وهي :

1- يتولى المرشد الصحي داخل المدرسة سرعة عزل الحالة والإتصال بولي الأمر وتبليغ المركز الصحي وتحويل الطالب سريعاً .

2- في حالة إصابة الطالب يتم التأكيد بعدم الحضور حتى يتم الشفاء من الناحية الإكلينيكية السريرية والناحية المخبرية .

3- يشترط تزويد المدرسة بتقرير طبي بعدشفاء الطالب من المركز الصحي يفيد بإنتهاء فترة العدوى للسماح له بالعودة للمدرسة .

كما يلتزم المخالطين للطالب بتعليمات بالتعاون مع المركز الصحي ، بالإضافة لتكليف المعلم والمرشد الصحي بمسؤوليات أخرى لمتابعة الحالة الصحية للطلاب .