«العدل» توضح إجراءات طلب رؤية لائحة اعتراض الخصم

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن إجراءات تقديم طلب برؤية لائحة اعتراض الخصم في الدعاوى.

ووجهت إحدى المغردات استفسارًا إلى حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل عبر تويتر؛ حيث قالت: ” ‏‎إذا كان الشخص مدعي عليه والخصم طلب استئناف وانتهت الجلسة ولكن بانتظار لائحة الاعتراض من المدعي، هل يمكن للمدعي عليه رؤية اللائحة؟ وإن كان “نعم” متى يمكنه رؤيتها؟ “.

وأجاب حساب التواصل العدلي، موضحًا: ” ‏‎بالإمكان تقديم طلب الاطلاع على مذكرة اعتراض الخصم لمحكمة الاستئناف، وللدائرة تمكينه متى رأت ذلك، ونسعد بتواصلك ” .