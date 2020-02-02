وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة دار الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة دار الرياض (مكتب دار الرياض للاستشارات الهندسية) بالتعاون مع صندوق (هدف) ومن خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، عن توفر 19 إدارية وهندسية شاغرة (للرجال) لحديثي التخرج، للعمل بالشركة في (تبوك، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية).

وأوضحت الشركة، أن الوظائف الشاغرة هي: سكرتير (العدد 3 وظائف) (المنطقة الشرقية):- درجة الدبلوم في التخصصات الإدارية، لا يٌشترط وجود خبرة سابقة، الوصف الوظيفي (دعم المدير أو الإدارة من خلال كتابة الوثائق وإدارة المكالمات الهاتفية والزوار، والمساعدة في تنسيق المشاريع الأساسية وإدارة جدول الأعمال)؛ بينما الراتب (4,900 ريال).

وأضافت أنها تحتاج إلى مهندس كهربائي (العدد 4 وظائف) (تبوك):- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الهندسة الكهربائية)، لا يٌشترط وجود خبرة سابقة، الوصف الوظيفي (دراسة المعدات والنظم الكهربائية وتصميمها، وتقديم المشورة بشأن النواحي التقنية للمواد، والإشراف على أنشطة الإنتاج والتركيب والصيانة)، الراتب (6,000 ريال).

وأشارت إلى توفر وظيفة مهندس معماري (العدد 4 وظائف) (المدينة المنورة):- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (هندسة عمارة وتخطيط)، لا يٌشترط وجود خبرة سابقة؛ فيما الوصف الوظيفي (تصميم المباني الجديدة أو الملحقات أو التعديلات على المباني القائمة، وتقديم المشورة بشأن ترميم الممتلكات القديمة والمحافظة عليها، والمساعدة في اختيار الموقع ومباشرة أعمال الإنشاءات)، الراتب (6,000 ريال).

وقالت أنها تحتاج إلى مهندس مدني (العدد 8 وظائف) (القطيف):- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الهندسة المدنية)، لا يٌشترط وجود خبرة سابقة، الوصف الوظيفي (دراسة المنشآت الهندسية المدنية، وتصميمها. تقديم المشورة بشأن النواحي التقنية للمواد، والإشراف على أنشطة الإنشاء والتشغيل والصيانة)، الراتب (6,000 ريال).

وأكدت الشركة، أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2020/02/02م وينتهي بتاريخ 2020/03/02م، من خلال الرابط التالي:

1- سكرتير (العدد 3 وظائف) (المنطقة الشرقية): من هنـــــــــــا .

2- مهندس كهربائي (العدد 4 وظائف) (تبوك): من هنـــــــــا .

3- مهندس معماري (العدد 4 وظائف) (المدينة المنورة): من هنـــــــــــا .

4- مهندس مدني (العدد 8 وظائف) القطيف : من هنـــــــــــــا .