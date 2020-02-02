موعد المواجهة المشتعلة بين توتنهام ومانشستر سيتي

ماجد محمد(صدى):

تترقب الجماهير الرياضية المواجهة المشتعلة بين توتنهام ومانشستر سيتي اليوم الأحد والتي ستنطلق في السابعة والنصف مساءً ، ضمن الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

ويسعى كلا الفريقين بالمباراة التي ستقام على ملعب توتنهام الجديد لتحقيق الإنتصار في منافسة تشتعل بين مورينو وجوارديولا وفريقيهما لضمان مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل .

الجدير بالذكر أن منشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة ، بينما يأتي توتنهام بالمركز الثامن برصيد 34 نقطة .