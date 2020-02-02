«الجوازات» تكشف الحد الأقصى لمدة تمديد الزيارة

علي القحطاني(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، أقصى مدة زمنية يمكن تمديد الزيارة إلى المملكة إليها، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص.

ووجه أحد المغردين سؤالًا إلى حساب الجوازات عبر موقع التدوين الصغير تويتر، قائلًا: ” قمت بعمل زيارة عائلية لزوجتي ودخلت المملكة بتاريخ 13 / 11 ميلادي ودخلت لموقع أبشر وجدت الزيارة تنتهي بيوم 11 / 2 ميلادي أي قبل موعدها بيومين، وإذا قمت بالتجديد إلى أي تاريخ ستمد التأشيرة وكم مبلغ التجديد لثلاثة أشهر، وشكرًا ” .

وأجاب الجوازات: ” ‏‎أهلاً بك، التعليمات تلزم أن لا يتجاوز مجموع التمديد عن 180 يوم ويمكن التمديد بشكل إستثنائي للأخوة اليمنيين والسورين لأكثر من ذلك. نسعد بتواصلكم ” .