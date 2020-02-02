أول 68 مستوطنة اسرائيلية برعاية العثمانيين و«مسيلمة الكذاب» يتحدث عن نصرة فلسطين !

القدس(صدى):

كشفت المواقف الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية المحاولات التركية الخبيثة للمتاجرة بالقضية لكسب الرأي العام والمزايدة على المواقف العربية الواضحة على الرغم من السجل العثماني المشهود له بالخيانة منذ تسليم فلسطين لليهود تحت سمع وبصر دولة الاحتلال العثماني التي لم ترسل أي قوات لردع هذا الأمر .

فلم يكن وقوع فلسطين منذ البداية في يد إسرائيل بفعل الإحتلال الإسرائيلي وحده وإنما بمساعدة الإحتلال العثماني الذي سهل بناء الإستيطان اليهودي .

وكشف المؤرخون أن أول 68 مستوطنة مستعمرة أسسها “الصهاينة ” بفلسطين كانت تحت رعاية العثمانيين بل “وهدية ” منهم ، وسمح الأتراك لتجار اسرائيل بعقود “قانونية ” بالإستيلاء على الأرض في القدس .

بل ويعزز “أردوغان ” الجهود الإسرائيلية في تدمير الجيوش العربية وإسقاط الدول الوحيدة التي تقف أمام اسرائيل وتعتبرها العدو الأول وفقاً لعقائدها الدينية والعسكرية ثم يأتي ليحاول المتاجرة والمزايدة “بتبجح ” على مواقف عربية واضحة .

والمثير للدهشة أن “أردوغان ” الذي يجب أن يعاقب كمجرم حرب يتحدث عن حقوق فلسطين بينما لا تزال يده ملطخة بدماء المدنيين السوريين، وضحايا الإرهاب في الدول العربية ومحاولات الوقيعة في ليبيا فعن أي نصرة يتحدث “مسيلمة الكذاب ” !