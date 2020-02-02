هجوم ضد لقاء بملتقى «بيبان الرياض» : الجميع سعوديون فلماذا الإنجليزية!

علي القحطاني(صدى):

اندلع هجوم ضد جلسة حوارية بملتقى ” بيبان الرياض “؛ حيث اشتملت على التحدث باللغة الإنجليزية بدلًا من العربية على الرغم من أن المتحدث والضيف والجمهور والجهة سعوديون.

ورأى الكثيرون أن استخدام الإنجليزية في هذا الموضع جاء بشكل خاطئ فلم يكن له داعٍ فالجميع يتحدث بالعربية، ولم يستدع الأمر التحدث بالإنجليزية و الترجمة للعربية؛ حيث كان المترجم مصري الجنسية.

وجاءت الجلسة الحوارية تحت عنوان ” المشهد المتغير في قطاع الأغذية والمشروبات ” مع الأمير مشعل بن خالد بن فهد بن فرحان آل سعود، الوكيل والرئيس العام لشركة الرياض العالمية للأغذية: ماكدونالدز، لتثير الجدل باستخدام اللغة الإنجليزية بشكل كامل؛ فيما ينص قرار مجلس الوزراء على التحدث باللغة العربية.