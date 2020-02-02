قرار غريب من إسرائيل لمواجهة «كورونا»

وكالات(صدى):

قرر الكيان الصهيوني، إتخاذ قرارًا غريبًا من نوعه، في سبيل التحصين من فيروس كورونا الجديد.

ومنعت إسرائيل أي أجنبي زار الصين خلال الأسبوعين الماضيين من دخول الأراضي المحتلة، بسبب المخاوف من انتشار الفيروس.

وقالت وزارة داخلية الاحتلال إن هذا الحظر سيطبق في كل الموانئ الجوية والبحرية إضافة إلى المعابر البرية بين إسرائيل وكل من مصر والأردن.

وطلبت إسرائيل من رعاياها الموجودين راهنا في الصين أن يفرضوا على أنفسهم، من تلقاء أنفسهم، حجرا صحيا في منازلهم لمدة 14 يوما، حتى وإن لم تظهر عليهم أية عوارض للمرض الوبائي.

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