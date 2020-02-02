الوفد الكويتي في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان: لا بدون في الكويت

خالد الظفيري(صدى):

أوضح وفد الكويت، في كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جينيف، المفهوم الحقيقي لمصطلح البدون، مؤكدًا أنه لا وجود لتلك الفئة في الدولة.

وقال ممثل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت، إن المقصود بعديمي الجنسية وفقا للاتفاقية عام 1954 م هو الشخص الذي لا يتمتع بأي جنسية لأسباب شتى منها فقد الجنسية الأصلية، وعدم اكتساب جنسية أخرى، أو من يولد ولا يحصل على جنسية لعدم توافر اشتراطات حق الدم أو حق الإقليم بحقه.

وشدد على أن ذلك لاينطبق على «المجرمين الذين دخلوا الكويت بصورة غير مشروعة ،وأخفوا مستنداتهم الأصلية بغية الاستقرار في الكويت والتمتع بكافة الخدمات والحصول على الجنسية الكويتية».