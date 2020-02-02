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بالفيديو.. مكافأة مالية مغرية لمن يحرر تمساحًا عالقًا بدراجة نارية

بالفيديو.. مكافأة مالية مغرية لمن يحرر تمساحًا عالقًا بدراجة نارية
جاكرتا(صدى):

خصصت مقاطعة إندونيسية، جائزة مالية مغرية، لمن ينجح في تحرير تمساح عالق في إطار دراجة نارية منذ أربعة أعوام.

وعلق التمساح وطوله 13 قدما في إطار دراجة نارية، منذ 2016، واستطاع النجاة من زلزال وأمواج تسونامي التي ضربت المنطقة في العام 2018.

لكن برغم كل تلك الأحداث التي عاصرها التمساح مازال عالقا في الإطار، وسط مخاوف عليه من الاختناق.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2630 ] نشر منذ 1 ساعة

احسن خلية يتأدب الفك المفترس .

[ عدد التعليقات: 33219 ] نشر منذ 57 دقيقة

ما يحتاج مكافئه ماليه مجرد ابرة مخدر ومقص قوي وتنتهي المشكله

[ عدد التعليقات: 92387 ] نشر منذ 22 دقيقة

من باب الرفق حرروه ، ومن باب الجوع قلقلوه ..

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