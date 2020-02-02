بالفيديو.. مكافأة مالية مغرية لمن يحرر تمساحًا عالقًا بدراجة نارية
خصصت مقاطعة إندونيسية، جائزة مالية مغرية، لمن ينجح في تحرير تمساح عالق في إطار دراجة نارية منذ أربعة أعوام.
وعلق التمساح وطوله 13 قدما في إطار دراجة نارية، منذ 2016، واستطاع النجاة من زلزال وأمواج تسونامي التي ضربت المنطقة في العام 2018.
لكن برغم كل تلك الأحداث التي عاصرها التمساح مازال عالقا في الإطار، وسط مخاوف عليه من الاختناق.
زاير[ عدد التعليقات: 2630 ] نشر منذ 1 ساعة
احسن خلية يتأدب الفك المفترس .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33219 ] نشر منذ 57 دقيقة
ما يحتاج مكافئه ماليه مجرد ابرة مخدر ومقص قوي وتنتهي المشكله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92387 ] نشر منذ 22 دقيقة
من باب الرفق حرروه ، ومن باب الجوع قلقلوه ..