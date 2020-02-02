تمويل عقاري للمواطنين بإجراءات ميسرة من البنك العربي الوطني

علي القحطاني(صدى):

أعلن البنك العربي الوطني، عن تقديم تمويل عقاري للمواطنين، لشراء العقار الذي يرغبون به بإجراءات ميسرة.

ويقدم التمويل للمواطنين الذين تمت الموافقة على منحهم أحد منتجات برنامج التمويل العقاري من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وأوضح البنك أنه بعد أن يتم التخصيص للمواطن من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وتنطبق عليه وعلى العقار معايير البنك العربي الوطني، يحصل المواطن على المنتج.

ويقوم الصندوق بدعم أرباح التمويل بشكل كلي أو جزئي لمبلغ تمويل لا يتجاوز ٥٠٠٫٠٠٠ ريال ويتم تحديد ذلك بناءً على عدد أفراد أسرته ومستوى دخله.

ويمكن الاطلاع على الأسعار ومعدل النسبة السنوي والشروط والأحكام من هــنــــــــــــا..