بالفيديو..شاب تركي يتهجم على أسرة سعودية متسببًا في ترويع أطفالها

أنقرة(صدى):

وثق مقطع فيديو، انفعال شاب تركي، في أحد الفنادق، على أسرة سعودية، متسببًا في بكاء أطفال الأسرة.

وظهر الشاب، متهجمًا على الأسرة، موجهًا إليهم السباب، دون مراعاة مشاعر الأطفال.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء على العرب وخاصة السعوديين، من قبل بعض الأتراك.

وسبق أن تعرض سائحين سعوديين في إسطنبول، وغيرها من المناطق التركية، للاعتداء، كان منها اعتداء مسلح، وسرقة، واختطاف.

يذكر أن استهداف السائحين العرب وسرقة أمتعتهم من الظواهر المتفشية في المناطق السياحية بتركيا، دون تفاعل من السلطات التركية في حال تقدم السائح بالشكوى.

وكانت سفارات عدة دول وعلى رأسها المملكة، حذرت من السياحة في تركيا، لانعدام الأمن والأمان.