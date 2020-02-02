بالفيديو..الشرطة الفلسطينية تنهال بالضرب على شاب بتهمة «الحب من تحت الشباك»

أميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو، لحظة احتجاز عناصر من شرطة حماس، لشاب فلسطيني، وتعذيبه والانهيال عليه بالضرب باستخدام العصى.

وظهر الشاب معصوب العين، وهو يعترف بأنه كان ينادي لفتاة أغرم بها، وقذف نافذة منزلها بالحجر لكي تطل عليه.

واستمرت عناصر الشرطة في تعذيب وتوبيخ الشاب، بعدما اجتروه إلى داخل نفق مظلم.

وليست هذه واقعة الاعتداء الأولى التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس، حيث سبق أن كشفت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، عن جريمة تعذيب ارتكبتها حماس بحق أحد الموقوفين.