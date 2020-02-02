أول فتاة تشارك في كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل بدعم الوليد بن طلال

ماجد محمد(صدى):

أعربت الفارسة خلود مختار، عن فخرها بكونها أول فتاة سعودية تشارك في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2020،ضمن فعاليات شتاء طنطورة 2 في العُلا.

واجتازت الفارسة خلود، جميع مراحل السباق على الرغم من صعوبة أراضي العلا الوعرة التي واجهتها.

وأشارت خلود إلى أنها تدربت في الاسطبلات في كل من جدة، والرياض، والإمارات، وشاركت في سباقات دولية خارج المملكة.

ولفتت إلى انها تلقت الدعم والتشجيع من أسرتها، وكذلك من الأمير الوليد بن طلال.