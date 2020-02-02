بالفيديو..المغامسي عن عمل المرأة بالطب: عليها أن تبعد عن الكلام اللين وتحتشم ما أمكن

علي القحطاني(صدى):

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، أن عمل المرأة بالطب والتمريض أمر محمود.

ودعا المغامسي خلال برنامجه «الأبواب المتفرقة»، المجتمع لأن يحسن الظن بالنساء، ويدع عنه ثقافات بائدة ما أنزل الله بها من سلطان.

وقال المغامسي: أنا أرى أن هذا طريق محمود وأنه حسن بالمرأة أن تلتحق بمهنة الطب، ولكن عليها أن تحتشم ما أمكن، وأن تبعد عن الكلام اللين حتى لا يفهم قولها فهمًا سيئًا.

وعن الاختلاط في مهنة الطب، قال: قد يكون هناك شيء من الاختلاط مع الرجال اختلاط يسير، لكنني أظنه في عالم الطب يعفى عنه.