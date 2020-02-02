مشهور «سناب شات» يثير غضب الكويتيين بالتطاول على بناتهن

خالد الظفيري(صدى):

أثار مقطع فيديو لأحد مشاهير «سناب شات» وهو سعودي الجنسية، موجة غضب في الكويت وفي المملكة، حيث تطاول خلاله على أهل الكويت، والكويتيات تحديدًا.

ودشن رواد موقع تويتر وسما عنوانه «الرقاصة يتهجم على الكويت»، والذي تصدر قائمة الأكثر تداولا على مستوى المملكة.

وشهد الوسم استنكار من جميع الجنسيات العربية، من نشر هذا المقطع الذي لا يمثل أخلاق أبناء الوطن، إضافة إلى تقديم بعض المغردين من أبناء المملكة اعتذارهم لأهل الكويت مؤكدين أن صاحب المقطع لا يعبر عنهم.