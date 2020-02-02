قائمة بأسماء الدول التي سجلت إصابات بـ «كورونا الجديد» حتى الآن

وكالات(صدى):

لم يقتصر انتشار فيروس كورونا الجديد على التفشي في حدود الصين فقط، بل استطاع الفيروس أن يصل إلى عدة دول مختلفة بينها دول عربية.

وظهر الفيروس المستجد لأول مرّة في مدينة ووهان في وسط شرق الصين، وفيما يلي قائمة بالدول وعدد الحالات التي تعرضت للإصابة منذ ديسمبر 2019 وحتى الثاني من فبراير 2020:

الصين

بلغ عدد المصابين بالفيروس في أنحاء الصين القاريّة حوالي 12 ألف شخص غالبيتهم في مدينة ووهان والمناطق المحيطة بها، توفي منهم 304 مصابين، بحسب أحدث حصيلة رسمية نشرت في الثاني من فبراير.

غالبية الوفيات حصلت في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها مدينة ووهان، بالإضافة إلى 13 إصابة في هونغ كونغ، و7 إصابات في ماكاو، و إصابة واحدة في التيبت.

شرق آسيا

كوريا الجنوبية: 12 إصابة.

اليابان: 20 إصابة.

تايوان: 10 إصابات.

كمبوديا: إصابة واحدة.

ماليزيا: 8 إصابات.

الفيليبين: إصابة واحدة.

سنغافورة: 18 إصابة.

تايلاند: 19 إصابة.

فيتنام: 6 إصابات.

جنوب آسيا

الهند: إصابة واحدة.

نيبال: إصابة واحدة.

سريلانكا: إصابة واحدة.

دول مجاورة

أستراليا: 12 إصابة.

كندا: 4 إصابات.

الولايات المتحدة: 7 إصابات.

ألمانيا: 8 إصابات.

إسبانيا: إصابة واحدة.

فنلندا: إصابة واحدة.

فرنسا: 6 إصابات.

إيطاليا: إصابتان

السويد: إصابة واحدة.

بريطانيا: إصابتان.

روسيا: إصابتان.

الإمارات العربية المتحدة: 5 إصابات.

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