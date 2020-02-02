بالفيديو..ياباني يعقد قرانه على كويتية وسط انتقادات لاذعة

خالد الظفيري(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة عقد قران شاب ياباني الجنسية، على فتاة كويتية، وسط أجواء أسرية.

ولاقى المقطع هجوما لاذعا من قبل بعض الكويتيين، حيث أجمعوا على أن هذا الزواج سينتهي بالفشل نظرًا لاختلاف اللغة والعادات والتقاليد.

وبارك البعض الآخر للعروسين، متمنيين لهما حياة زوجية سعيدة، فيما رأى آخرون أن فئة البدون أولى بالزواج من بنات بلدهم.

يذكر أن فتاة كويتية أخرى، قد تزوجت من شاب إيطالي، وسط تعليقات على طبيعة الاختيار، بين منتقد ومرحب بالارتباط النادر من نوعه.