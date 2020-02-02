فيروس وبائي جديد يفاجئ الصين

بكين(صدى):

لم تنتهي معاناة الصينيين من تفشي فيروس كورونا الجديد، حتى أعلن مسؤولون صينيون، السبت، عن ظهور سلالة شديدة من فيروس إتش 5 إن 1 المسبب لإنفلونزا الطيور.

وذكر المسؤولون أنه من بين 7850 دجاجة متواجدة في المزرعة، توفيت 4500 بسبب إنفلونزا الطيور H5N1.

يذكر أن فيروس إنفلونزا الطيور ظهر عام 2003، وتسبب في وفاة حوالي 400 شخص، وذلك بعدما تفشى في آسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية وأجزاء من أوروبا.

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