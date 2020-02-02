«الزامل»: بن زكري قلل من ضمك و«أبو نخاع» أنقذ الموقف

ماجد محمد (صدى):

انتقد الناقد الرياضي عبدالكريم الزامل تصريحات مدرب ضمك نور الدين بن زكري،الأخيرة بشأن هجومه على نادي النصر عقب مبارتهما.

وقال “الزامل” في برنامج ” الديوانية” : بن زكري قلل من نادي ضمك الكبير.. وصالح أبونخاع أعاد ضمك لما هو عليه باعتذاره.. نادي محترم ويمثل منطقة عزيزة علينا.

وكان رئيس نادي ضمك صالح أبو نخاع اعتذر للنصر، حيث قال : ” أعتذر باسمي واسم كل ضمكاوي إن حصل خطأ غير مقصود بحق نادي النصر أو رجالاته وجمهوره العريض “.

وتابع: “‏نحرص أن تبقى علاقتنا بجميع أندية الوطن علاقة جميلة بجمال وطننا، ‏دمتم بخير”.

وكان “بن زكري” فتح النار على التحكيم في المباراة، قائلا : ” ظُلمنا كثيرا في هذا الملعب وبتقارير نستطيع تقديمها للجميع، كم من مباراة ضاعت من فريق ضمك في اللحظات الأخيرة بسبب ضربات الجزاء، هذه ضربة الجزاء العاشرة وفريقنا لم يحصل على أي ركلة، أترك لكم الحكم؟”، مضيفا أن النصر لا يفوز عليه إلا بضربات الترجيح.