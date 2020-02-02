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  3. الأمير منصور بن مشعل : إذا لم يتعدل وضع الفريق فالكيان أكبر من جروس

الأمير منصور بن مشعل : إذا لم يتعدل وضع الفريق فالكيان أكبر من جروس




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