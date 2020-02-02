توقف مباراة الأهلي بعد اقتحام جماهير الهلال السوداني الملعب (فيديو)

وكالات(صدى):

توقفت مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني؛ إثر اقتحام عدد من الجماهير للملعب بأم درمان.

وقبل بداية المباراة، كانت مدرجات ملعب الجوهرة الزرقاء في أم درمان كاملة العدد.

وتقدم محمد مجدي أفشة للأهلي في الدقيقة 48 من عمر المباراة، فيما بدأ عدد من جماهير الهلال في النزول إلى أرضية الملعب في الدقيقة 74، واضطر الحكم المغربي رضوان جيد إلى وقف المباراة لمدة 9 دقائق، وتعادل الهلال في الدقيقة السادسة من الوقت بدل ضائع في الشوط الثاني.

ويواجه الأهلي نظيره الهلال ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.