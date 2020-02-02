مواطن محتج على ارتفاع أسعار المساويك «طلع دخان»

خاص(صدى):

تعالت أصوات مواطن، أمس السبت، خلال شراءه مسواك من أمام أحد المساجد الشهيرة بمدينة الرياض.

وبعد جدال وفصال في ثمن المسواك، رأى المشتري أن سعر المسواك مبالغ فيه.

وتسائل المواطن مستنكرًا: هل تدفعون ضريبة أو أنكم دخلتم في منافسة مع بائعي السجائر؟.

يذكر أن باعة المساويك، يتواجدون بكثرة أمام المساجد في مختلف مناطق المملكة، وتتفاوت أسعارها من مكان إلى آخر، نظرًا لعدم تقيدها بأسعار محددة.