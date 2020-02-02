مواطن محتج على ارتفاع أسعار المساويك «طلع دخان»
تعالت أصوات مواطن، أمس السبت، خلال شراءه مسواك من أمام أحد المساجد الشهيرة بمدينة الرياض.
وبعد جدال وفصال في ثمن المسواك، رأى المشتري أن سعر المسواك مبالغ فيه.
وتسائل المواطن مستنكرًا: هل تدفعون ضريبة أو أنكم دخلتم في منافسة مع بائعي السجائر؟.
يذكر أن باعة المساويك، يتواجدون بكثرة أمام المساجد في مختلف مناطق المملكة، وتتفاوت أسعارها من مكان إلى آخر، نظرًا لعدم تقيدها بأسعار محددة.
ياالله طلبتك لاتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14896 ] نشر منذ 59 دقيقة
عندنا بسيطه من ريال إلى عشره😊😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 23581 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله يرزقهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92378 ] نشر منذ 30 دقيقة
بكم قال له سعر المسواك ..؟؟
alfahd42[ عدد التعليقات: 23581 ] نشر منذ 24 دقيقة
انشد راعي الخبر ههههههه