سرقة عدد من أجهزة نظام الرصد الآلي بمكة والجموم

مكة المكرمة(صدى):

سرق مجهولون عددا من مركبات وأجهزة نظام الرصد الآلي للسرقة، خلال الأيام العشرة الماضية في مكة المكرمة والجموم.

وتلقت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الجموم بلاغًا عن اعتداء على أحد أجهزة الرصد الآلي بجوار مُصلَّى العيد، تمثل في صدم نظام الرصد، ثم سرقته.

وتعرَّضت إحدى مركبات المشرفين على النظام للسرقة أثناء نزول المشرف للكشف على النظام، وهرب السارق على الفور

كما تلقت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بلاغ عن تعرُّض أحد أجهزة نظام الرصد الآلي للسرقة على طريق الخواجات، وفقدان موقع النظام.