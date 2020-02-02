حمد بن خليفه يرشي رئيس وزراء قطر السابق لحماية «تميم»

ماجد قزيز(صدى):

كشفت المعارضة القطرية عن محاولات الأمير السابق لقطر حمد بن خليفه لشراء صمت رئيس وزراء قطر السابق بالأموال لكي لا يفضح صفقات نجله المشبوهه.

وقالت المعارضة إن رئيس وزراء قطر السابق عبدالله بن ناصر بن خليفة، رفض المبالغ المالية الضخمة، التي عرضها عليه أمير دولة قطر السابق حمد بن خليفة.

وكان حمد بن خليفة زار رئيس الوزراء السابق في منزله في محاولة لإغرائه وإسكاته، ووضع شروطًا لصمته يأتي على رأسها رفع الإقامة الجبرية عنه.

وحاول ” خليفه: تهدئة غضب “بن ناصر” واستيعابه، وعرض مبالغ مالية ضخمة، في محاولة لإغرائه وإسكاته، بعد أن ترددت أنباء عن فضح ناصر بن خليفة، لصفقات تميم المشبوهة، بسبب وضعه تحت الإقامة الجبرية.

وأكدت المعارضة القطرية، أن رئيس الوزراء رفض عرض حمد بن خليفة، ووضع شروطًا لصمته يأتي على رأسها رفع الإقامة الجبرية عنه.