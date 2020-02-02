غضب مبابي بعد استبداله يُشعل صراع جديد مع مدرب سان جيرمان

ماجد محمد(صدى):

سيطرت حالة من الغضب على اللاعب مبابي مهاجم سان جيرمان بعد استبداله في الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام مونبلييه في الدوري الفرنسي.

ووثقت كاميرات المباراة الغضب الذي ظهر على اللاعب عندما تحدث مع مدربه الألماني توماس توخيل عند خط التماس عند استبداله النجم الفرنسي في الدقيقة 68 والدفع بالمهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني رغم أن مبابي سجل الهدف الرابع قبلها بعشر دقائق.

وحاول توخيل تهدئته والتحدث إليه؛ إلا أنه يبدو أن هناك صراع جديد اشتعل بين اللاعب ومدربه.