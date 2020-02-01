النصر يواصل استعدادته لمواجهة الفتح 

ماجد محمد(صدى):

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تدريباته اليوم السبت، استعدادا لمواجهة الفتح، الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة 17 من عمر دوري المحترفين.

وبدأ المران بتدريبات لياقية لجميع اللاعبين، قبل أن يتوجهوا للنادي الصحي من أجل استكمال التدريبات اللياقية، كما تم تطبيق عدد من الجمل التكتيكية المتنوعة أشرف عليها فيتوريا.

ويحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 34 نقطة، خلف الهلال المتصدر برصيد 35.