سفارة المملكة ببكين تجلي مواطنين من ووهان بطائرة خاصة

بكين(صدى):

نقلت سفارة المملكة لدى بكين عدد من الطلاب المبتعثين في الصين والمواطنين إلى الرياض بطائرة خاصة بعد أن جمعتهم في جروب خاص بالإجلاء من ووهان.

وكان عدد من المواطنين والطلاب تم احتجازهم في ووهان قبل أن يتمكنوا من مغادرتها، استجابة لنداء السفارة في بكين، والتي طالبتهم بالمغادرة حتى تتم معالجة وضع فيروس كورونا .

وقال أحد الطلاب الذي رفض ذكر أسمه أنهم بخير؛ موضحًا أن المدينة الصينية كانت خالية لا يسير أحد فيها، والأسواق مقفلة، ما عدا بعض الأحياء التي اقتصر العمل فيها على محلات الميني ماركت.