شقيق ديانا حداد يلفت الأنظار بوسامته 

بيروت(صدى):

شاركت الفنانة ديانا حداد متابعيها صورة تجمع بشقيقها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، حيث خطف الأخير أنظار رواد السوشيال ميديا لأستمتع.

وكتبت حداد في تعليقها على الصورة، قائلة:”القلب الحنون”، حيث انهالت التعليقات من رواد التواصل التي تؤكد على وجود شبه كبير بينهما.

وكانت الفنانة ديانا حداد أطلقت أغنية منفردة جدّدت من خلالها تعاونها مع أشعار معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبة تحت عنوان “اشتقنا” ومع ألحان الملحن علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.