فوز العتيبي تقذف نصف المجتمع السعودي وتلصق بهم صفة الدياثة
أثارت الناشطة فوز العتيبي غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة عقب هجومها اللاذع علي الرجال بطريقة مثيرة للجدل، حيث ألصقت صفة الدياثة بنصف المجتمع السعودي.
وكتبت العتيبي في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”:” أكثر شي كان مكرهني بالزواج هو أن أغلب الذكور عندنا نوعين يا ديوث يتوقع من حقه يقيد خيارات زوجته بإسم الغيرة يا منحل ما يمانع حتى لو تكون مع غيره شايفين كيف كل واحد فيهم يدبل الكبد أكثر من الثاني”.
وواصلت العتيبي هجومها على الرجال، قائلة:”تحسين عندهم عفن فكري نظامهم يا أما أكون ديوث اتحكم بملابسك يا أكون منحل عادي حتى تكونين مع غيري ما يقدرون يصيرون زي العالم والناس”.
وتابعت العتيبي:” الآن سعيدة لأني حظيت بالرجل السوي بينهم”، بينما اتفقت معها مغردة، قائلة:” أغلب الذكور لايؤمن أن زوجته كيان مستقل عنه وأن لها الحق في الاختيار والحق في ممارسة جميع مايمارسه الرجل في الحياة، الأغلبية عندنا فاهم الغيرة بالتسلط على جسد واختيارات زوجته ويحدد لها مهام ويجدولها ولازم تمشي عليها عنوان الجدول تحبيني! امشي على هالجدول ( ابتزاز عاطفي )”.
وتعرضت العتيبي لانتقادات لاذعة من قبل رواد التواصل عبر منصات السوشيال ميديا بعد هجومها على الرجال، كما طالبوا بضرورة محاسبة العتيبي وتوقيع عقوبة صارمة ضدها بتهمة سب وقذف معظم المجتمع السعودي.
اسعد[ عدد التعليقات: 612 ] نشر منذ 21 دقيقة
نجره تدور الشهره..
قاعدة خالف تعرف..
لو كانت معرسه محماس كانت دحينا بين الطعوس ترعى التيوس🐐🐐🐐
الشاعر[ عدد التعليقات: 702 ] نشر منذ 18 دقيقة
انتي لادين ولاشرف ولااخلاق
زيك زي بنات الليل رخيصة ساقطة
ومن يروج لكي اوسخ منك
اسعد[ عدد التعليقات: 612 ] نشر منذ 14 دقيقة
سويت بحث بالنط عن سبب شهرتها…؟
وعرفت السبب..؟
طلعت مسويه حسابات بالتوتر والسناب وكل ساعه تنشر صور ومقاطع لها معريه واحيانا مع ديوثها..والناس تتفرج عليها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92355 ] نشر منذ 13 دقيقة
تنقصكي الثقافة الدينيه والأخلاقيه ..
.. الرجل المحافظ على زوجته ، تصفينه باالدياثه ، والديوث الذي يرضى الزنا بأهله مايع .. من وين جبتي هاالكلام .؟
اسعد[ عدد التعليقات: 612 ] نشر منذ 11 دقيقة
شفت صور ومقاطع لها بعضها مع ديوثها….وما قدرا اصبر يا ربع الزوله…؟
نزلت للبقاله اشتري صابونه دوف
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45498 ] نشر منذ 4 دقائق
الله لايبلانا