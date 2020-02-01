جندي حوثي يحاول اغتصاب طفلة وزملائه يعتدون على والدها
تعرض مواطن في اليمن لاعتداء مجندين حوثيين في مدينة التربة بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن, بعد تقديمه شكوى بمجند حاول اغتصاب طفلته.
واستغاثت الطفلة وقامت اختها الأكبر بإنقاذها, غير أن المجند هدد بتفجير قنبلة في حال أي اعتراض له , وغادر المنزل.
وذهب والد الطفلة ” لتقييد بلاغ ضد المجند, غير أنه وزملائه من المجندين قاموا بالاعتداء على المواطن المهمش في إدارة الأمن وبحضور مدير الأمن ونائبه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92355 ] نشر منذ 19 دقيقة
حسبهم الله ..
.. اللهم انتقم من الظالمة الفاسقين .. آمين ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45498 ] نشر منذ 10 دقائق
حسبنا الله ونعم الوكيل