جندي حوثي يحاول اغتصاب طفلة وزملائه يعتدون على والدها

فهمي محمد(صدى):

تعرض مواطن في اليمن لاعتداء مجندين حوثيين في مدينة التربة بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن, بعد تقديمه شكوى بمجند حاول اغتصاب طفلته.

واستغاثت الطفلة وقامت اختها الأكبر بإنقاذها, غير أن المجند هدد بتفجير قنبلة في حال أي اعتراض له , وغادر المنزل.

وذهب والد الطفلة ” لتقييد بلاغ ضد المجند, غير أنه وزملائه من المجندين قاموا بالاعتداء على المواطن المهمش في إدارة الأمن وبحضور مدير الأمن ونائبه.