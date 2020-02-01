أستاذ عقاقير يوضح طريقة علاج الجروح بالصبار

عادل الحربي(صدى):

أوضح الدكتور جابر القحطاني؛ أستاذ العقاقير، طريقة استخدام الصبار لعلاج الجروح والقروح.

وقال “القحطاني” عبر حسابه على “تويتر” : للجروح والقروح تكسر ورقة الصبار ويوضع على الجرح أو القروح من المادة اللزجة”.

وتابع: “كما يمكن استعمال جذور عشبة الراعي في قطع النزف الناتج من الجروح بغلي ملعقة من مسحوقها على كوب ماء حار مدة 10 دقائق ثم يصفى ويبرد وتغسل به الجروح أوالقروح النازفة ويجب على المصابين بالسكري عدم اهمال الجروح”.