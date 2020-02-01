بدور البراهيم تستفز الجمهور بعد تكذيبها:«مهري مليون ريال ارتاحوا»

أميرة خالد(صدى):

واصلت الفاشنيستا بدور البراهيم، استفزار متابعيها، بعد اتهامها بالكذب بشأن عقد قرانها بمهر بلغت قيمته مليون ريال (نحو 266 ألف دولار).

وقالت بدور عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات” : “الأمور الرسمية والعقود ما فيها كذب.. مهري مليون ريال سعودي مقبوض.. ارتاحووو”.

كما نفت ما تم تداوله بشأن اعتزالها للسوشيال ميديا قائلة: “لا ما بعتزل لكن باخد إجازة شهر العسل فديتكم”.

وكانت صحف قالت إن مهر بدور لم يتجاوز الـ70 ألف ريال، واصفة إقدام الفاشنيستا على تصوير أوراق عن قيمة مهرها بـ“مجرد تمثيلية“.

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